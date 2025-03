Na zestien jaar einde aan slepende juridische strijd schaatsster Pechstein

Na zestien jaar is er een einde gekomen aan de slepende juridische strijd van schaatsster Claudia Pechstein. De inmiddels 53-jarige Duitse is een schikking overeengekomen met de ISU, de internationale schaatsunie. Pechstein werd in 2009 voor twee jaar geschorst op verdenking van bloeddoping, maar heeft altijd ontkend.

Bij de vijfvoudig olympisch kampioene werden tijdens het WK allround in 2009 in Hamar schommelende bloedwaarden vastgesteld. Een positieve dopingtest is er echter nooit geweest. Volgens Pechstein zijn de schommelende waarden erfelijk bepaald.

Jarenlange strijd

Een jarenlang juridische gevecht volgde langs sporttribunaal CAS en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Pechstein eiste een schadevergoeding van 8,4 miljoen euro en een schadevergoeding voor het inkomstenverlies tijdens haar twee jaar durende schorsing.

De schaatsster trok de geloofwaardigheid van de ISU in twijfel. "Ik weet dat de ISU met mij solt. Maar ik strijd door onder mijn motto 'winnen of sterven'."

Tijdens een zitting bij een Duitse rechtsbank, afgelopen oktober, drong de rechter erop aan om toch onderling tot een oplossing te komen. Die is er nu gekomen, zestien jaar na de schorsing. Of Pechstein inderdaad een schadevergoeding krijgt, is onduidelijk. Pechstein wil volgende week een persconferentie geven.