De doldwaze ontwikkeling van Philipp Max: via PSV naar het EK?

"Philipp heeft ons overtuigd. Ik ben absoluut tevreden over hem", zei Löw, die zelfs zo onder de indruk was dat hij Max in de zomer van 2021 tot de Duitse EK-selectie ziet doordringen. "Daar mag je vanuit gaan."

De Duitse media waren de afgelopen week lovend over het interlanddebuut van Max in het oefenduel met Tsjechië, waarin hij de assist van het enige doelpunt van de wedstrijd verzorgde.

De loopbaan van Philipp Max is in de stroomversnelling geraakt waar de voetballer zo naar smachtte. De Duitse revelatie van PSV is klaar om te oogsten en nu gloort er voor hem zelfs deelname aan een Europees kampioenschap.

Het past allemaal in de doldwaze ontwikkeling die de toch al 27 jaar oude Max momenteel doormaakt, Zeven eredivisieduels, twee goals en vijf assists. Het zijn behoorlijke statistieken voor het Duitse renpaard in zijn eerste maanden als speler van PSV, met zijn interlanddebuut als voorlopig hoogtepunt.

Max deelde mee in de malaise, aangezien hij op de linkerflank dikwijls door uitblinker Ferran Torres, die een hattrick maakte, werd overlopen. Het was voor de PSV-aanwinst een onaangename kennismaking met de absolute top van het internationale voetbal.

Dat Max een waardevolle speler is, blijkt wel uit zijn statistieken van afgelopen seizoen bij Augsburg. De linkspoot was in zijn laatste Bundesliga-jaar met acht goals en zes assists een van de meest succesvolle verdedigers in de topcompetities van Europa.

"Philipp gaat, denk ik, nog wel een transfer maken als hij zo doorgaat", verwacht oud-voetballer Paul Verhaegh, die tussen 2015 en 2017 met Max bij FC Augsburg samenspeelde. "Hij was in onze gezamenlijke periode al zo'n stabiele speler, heel waardevol."

"En hoewel Max herhaaldelijk liet weten open te staan voor een nieuwe club, verzaakte hij nooit bij Augsburg. Hij accepteerde het en ging door. Max is een echte professional en een sociale jongen die zich interesseert in zijn ploeggenoten."

"Het heeft mij wel verrast dat Philipp voor PSV koos", aldus Verhaegh. "Ik denk dat hij op den duur nog een stap kan maken, maar dit is voor hem wel een mooie kans in het buitenland. Hij wil graag voor de prijzen spelen. Bij Augsburg was het vooral een strijd tegen degradatie."

In Augsburg krabde men zich wel achter de oren toen Max ineens international werd. "Heel frappant. We moesten er op de vergadering wel om lachen. Vorig jaar speelde Max ook uitstekend, maar een voetballer van Augsburg komt gewoon minder snel in beeld dan iemand van Bayern, Dortmund of Leipzig. Of PSV dus in dit geval", zegt Graf.

Stap hogerop of niet?

Waar Verhaegh denkt dat zijn oud-ploeggenoot al snel een stap hogerop kan maken, is Graf iets pessimistischer. "PSV is voor Max het maximaal haalbare, denk ik. Dat bedoel ik niet negatief, hoor. PSV is een grote club", aldus Graf.

"Maar de manier waarop Max bijvoorbeeld tegen Spanje door het ijs zakte, maakte voor mij wel duidelijk dat hij voor de absolute top nog tekort komt. Tegen Tsjechië en Oekraïne kon hij prima mee. En voor PSV is Max een uitstekende voetballer."

Verhaegh denkt dat Max hoe dan ook zal slagen in Eindhoven, mede vanwege zijn karakter. "Hij zal nooit naast zijn schoenen gaan lopen nu hij ineens international is. Daarvoor is Philipp te nuchter. Ik vind het ook leuk dat hij nu in Nederland zit. We zijn inmiddels in Eindhoven al een keer wezen eten. PSV gaat nog veel meer plezier aan hem beleven."