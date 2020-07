Vier jaar schorsing voor marathonloper Kipsang na overtreding dopingregels

Marathonloper Wilson Kipsang is voor vier jaar geschorst wegens overtreding van de dopingregels. Dat heeft de integriteitscommissie van de overkoepelende atletiekbond World Athletic bekendgemaakt. Kipsang was sinds januari al voorlopig geschorst.

De Keniaan, voormalig wereldrecordhouder op de marathon, is tussen april 2018 en mei 2019 vier keer in de fout gegaan met zijn 'whereabouts' (het aangeven van zijn verblijfplaats), waardoor hij dopingcontroles heeft gemist. Drie van zulke overtredingen binnen een maand betekenen automatisch een schorsing.

Nepfoto

Bovendien zou Kipsang hebben geknoeid met bewijsmateriaal en valse verklaringen hebben afgelegd. Zo had Kipsang aan de integriteitscommissie gemeld dat hij in mei vorig jaar een dopingtest had gemist als gevolg van een verkeersongeluk met een omgevallen vrachtwagen.

Hij stuurde een foto van het ongeluk als bewijsmateriaal, maar uit nader onderzoek bleek dat het om een totaal ander ongeluk ging dat drie maanden later was gebeurd.

Olympisch brons

De 38-jarige Kipsang liep in 2013 in Berlijn een toenmalig wereldrecord op de klassieke afstand: 2.03.23. Hij won onder meer de marathons van Tokio, New York en Londen (twee keer). Op de Olympische Spelen van 2012 was hij goed voor de bronzen medaille.

Het persoonlijk record van Kipsang op de marathon is 2.03.13, de zesde tijd ooit gelopen.