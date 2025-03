Miljardenplan voor Europa: herbewapenen voor eigen veiligheid

EU-correspondent Kysia Hekster:

EU-correspondent Kysia Hekster:

"Von der Leyen gebruikte in haar persmoment grote woorden. Ze roept EU-landen op om heel veel meer te investeren in defensie. Daarmee zegt ze eigenlijk dat de NAVO-norm voor Europese landen naar 3,5 procent moet. Dat is nogal wat, want het is niet aan Von der Leyen, maar aan de lidstaten om dat te beslissen. In meerdere lidstaten zal dit leiden tot felle politieke discussies, onder meer in Nederland.

Daarnaast wil ze voor 150 miljard aan Europese leningen afsluiten voor wapens. Hierbij gaat het om leningen die worden gedekt door de EU-begroting. Nederland is traditioneel fel tegen deze eurobonds, maar kan ze niet in zijn eentje tegenhouden.

Von der Leyen zette met haar woorden de boel nog eens extra op scherp in aanloop naar de extra Europese top, donderdag. Maar dit is volgens haar nodig om zowel Europa als Oekraïne veilig te houden."