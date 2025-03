Meer dan dertig doden bij vierde grote busongeluk in Bolivia dit jaar

Bij een busongeluk in het zuiden van Bolivia zijn zeker 31 mensen omgekomen en 22 mensen gewond geraakt. De bus viel na een botsing met een vrachtwagen 500 meter naar beneden in een ravijn. De bestuurder van de vrachtwagen is gearresteerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Het ongeluk vond plaats op de snelweg tussen de steden Oruro en Potosi. Beide steden maken deel uit van het Hoogland van Bolivia, de op een na grootste hoogvlakte ter wereld. In dit deel van Bolivia komen geregeld busongelukken voor. Veel wegen hier zijn aangelegd in de steile hellingen van het hoge Andesgebergte.

Vierde busongeluk

Dit is al zeker het vierde dodelijke busongeluk in Bolivia dit jaar. Afgelopen zaterdag kwamen er meer dan dertig mensen om het leven bij een botsing tussen twee bussen. Twee weken geleden viel een bus 800 meter naar beneden in een ravijn. Daarbij kwamen 31 mensen om het leven. In januari botsten twee bussen op elkaar en stierven meer dan twintig mensen.

In Bolivia komen jaarlijks ongeveer 1400 mensen om het leven bij ongelukken in het verkeer, op een inwoneraantal van 12 miljoen. In Nederland ligt dit dodental op ongeveer de helft.