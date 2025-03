Luchtafweer in Oekraïne in gedrang door stoppen militaire steun VS

De gevolgen van het stoppen van de Amerikaanse militaire hulp aan Oekraïne zijn groot. Dat zegt Patrick Bolder, strategisch adviseur bij The Hague Center for Strategic Studies (HCSS).

Zolang de Amerikaanse president zegt dat er een pauze geldt, gaat er geen Amerikaans militair materieel naar Oekraïne. Wapens die per boot, vrachtwagen of vliegtuig onderweg zijn naar het land, worden in Polen tegengehouden. Het aandeel dat de VS rechtstreeks aan Oekraïne levert, is volgens Zelensky zo'n 30 procent van het totaal.

Oekraïne is daarmee al minder afhankelijk van de Verenigde Staten dan een jaar geleden en kan de komende tijd het gebrek aan wapens uit de VS opvangen, maar als de pauze langer dan een paar maanden duurt, raken de Oekraïense voorraden op, schrijft The New York Times.

In het land heerst volgens correspondent Christiaan Paauwe een gevoel van frustratie dat Trump niet lijkt te zien dat Oekraïne wel degelijk vrede wil. "Deze opschorting van militaire steun is de zoveelste klap in de betrekkingen tussen Oekraïne en de Verenigde Staten." Vrijdag liep de ontmoeting van Trump met president Zelensky in het Witte Huis al uit op een openbare ruzie, waarbij Zelensky in het nauw gedreven werd.

Luchtafweer in het gedrang

Met het Amerikaanse besluit komt vooral de luchtafweer in het gedrang, stelt Bolder van HCSS. "Juist de westerse luchtverdedigingssystemen, zoals de Patriot, zijn cruciaal voor Oekraïne om overeind te blijven."

Rusland voert dagelijks luchtaanvallen uit op Oekraïne. De afgelopen maanden neemt de intensiteit weer toe en blijkt de noodzaak van westerse luchtafweersystemen. "Oekraïne is er als het ware verslaafd aan geraakt", zegt Bolder. "Als je geen raketten meer hebt om je tegen deze drones en kruisvluchtwapens te verdedigen, worden de Oekraïense steden kwetsbaar, worden de militaire eenheden kwetsbaar en dan verliest het land als het niet uitkijkt op dat punt de strijd."

Slecht teken voor bondgenoten

Wat de VS doet is een "heel slecht teken" aan zijn bondgenoten of landen die tot nu toe dachten dat ze bondgenoot van de VS waren. Europa springt in het gat dat Amerika slaat, zegt Bolder. "Maar dat betekent ook dat Europese landen zelf dingen gaan achterhouden, als ze zien dat de VS geen betrouwbare veiligheidspartner is."

Dat doet Europa om zichzelf te beveiligen voor het geval Rusland in Oekraïne veel terreinwinst maakt en weet door te stoten. "Dus het is eigenlijk dubbel slecht nieuws voor Oekraïne."

Nederland leverde in 2023 Patriot-luchtafweersystemen aan Oekraïne. "Deze werken heel goed tegen ballistische raketten en kruisraketten", stelt Bolder, "maar we hadden er al niet veel." Nederland heeft extra Patriots besteld in de VS, maar die zijn er niet van de ene op de andere dag, zegt hij.

Datzelfde geldt voor het Europese plan om zelf Patriot-raketten te produceren. "Voordat die fabriek produceert, dat duurt wel even."

In de tussentijd neemt de Russische agressie alleen maar toe, zegt Bolder. "Want Poetin ziet Amerika als het ware aan zijn kant staan." Hij denkt dan ook dat het aantal raketaanvallen vanuit Rusland niet zal verminderen, want "Poetin hoeft geen goede bedoelingen te laten zien, zoals wel van Zelensky wordt verwacht".

Ook niet goed voor VS

In deze nieuwe, gevaarlijke situatie moeten Europese landen 800 miljard euro extra aan defensie uitgeven en zorgen dat het continent herbewapend wordt. Dat staat in een plan dat de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, vanochtend heeft gepresenteerd.

Inlichtingendiensten vrezen dat de deur naar de rest van Europa voor de Russen open staat als Oekraïne niet overeind wordt gehouden. "Dat is niet goed voor Oekraïne en Europa, maar zeker ook niet voor de VS."

Volgens een anonieme functionaris van het Witte Huis zou de Amerikaanse president de pauzeknop weer terugdraaien op het moment dat hij ziet dat Oekraïne zich "te goeder trouw inzet" voor onderhandelingen met Rusland.