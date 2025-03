Unicef-rapport over gruwelijkheden Sudan: kinderen van 1 jaar verkracht

In een nieuw Unicef-rapport komen gruwelijke feiten naar voren over seksueel geweld tegen kinderen in Sudan. Sinds begin vorig jaar hebben hulpverleners 221 verkrachtingen van kinderen geregistreerd. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de VN is dat het topje van de ijsberg.

Slachtoffers en hun families zijn terughoudend of niet in staat om seksueel geweld te melden. Ze weten vaak niet bij wie ze moeten zijn of kunnen hulpverleners niet bereiken. Daarnaast is er veel angst voor stigma's, verstoting door familie en voor vergelding van gewapende groepen, aldus het rapport.

Bij de geregistreerde verkrachtingen is 66 procent van de slachtoffers een meisje. Dat een derde van de slachtoffers jongen is, is volgens Unicef belangrijk om te benoemen. Voor hen kan het nog moeilijker zijn om hulp te zoeken vanwege culturele stigma's omtrent seksueel geweld.

Slachtoffers van 1 jaar

Zestien van de gerapporteerde slachtoffers waren jonger dan 5 jaar op het moment van de verkrachting. Vier daarvan waren 1 jaar oud. Naast de verkrachtingen zijn er 77 gevallen van seksueel geweld gerapporteerd, met name pogingen tot verkrachting.

"Kinderen van slechts 1 jaar oud die worden verkracht door gewapende mannen: dit zou iedereen tot op het bot moeten schokken en direct tot actie moeten leiden", zegt Unicef-directeur Catherine Russel.

"Miljoenen kinderen in Sudan lopen het risico slachtoffer te worden van verkrachting of andere vormen van seksueel geweld", zegt Russel. "Dit wordt ingezet als een oorlogswapen en is een afschuwelijke schending van het internationaal recht."

Genocide

In Sudan woedt al bijna twee jaar een bloedige burgeroorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire eenheid Rapid Support Forces (RSF). Begin dit jaar beschuldigde de vorige Amerikaanse regering de RSF van genocide.

Volgens toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Blinken maakt de groep zich schuldig aan directe aanvallen op burgers, jagen militairen van de groep op mannen en jongens op basis van hun etniciteit en plegen ze seksueel geweld op vrouwen en meisjes van bepaalde etnische groepen.

Hoewel het Unicef-rapport de RSF niet expliciet noemt, wijzen eerdere VN-rapporten wel op een patroon van verkrachting en seksueel geweld bij de paramilitaire groepering.

Ook het regeringsleger wordt beschuldigd van wreedheden en mensenrechtenschendingen. De VS heeft aan zowel de leider van het Sudanese leger als de leider van de RSF sancties opgelegd.

Sinds het begin van het conflict in april 2023 zijn bijna 30.000 mensen om het leven gekomen en meer dan 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen.