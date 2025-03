Goed nieuws voor Feyenoord: Moder en Ueda morgen inzetbaar tegen Inter

Feyenoord-Internazionale bij de NOS

De wedstrijd Feyenoord-Internazionale in de achtste finales van de Champions League, aanvang 18.45 uur, is woensdagavond te volgen via een liveblog op NOS.nl en de NOS-app.

Ook wordt er integraal verslag gedaan van de wedstrijd op NPO Radio 1 in het programma Langs de Lijn en Omstreken. In het late NOS Journaal, omstreeks 23.15 uur op NPO 1, zit een korte samenvatting van het duel.