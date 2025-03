Goed nieuws Feyenoord: Moder en Ueda trainen mee richting duel met Inter

Ayase Ueda en Jakub Moder hebben dinsdagochtend weer op het trainingsveld gestaan bij Feyenoord. Mogelijk kunnen zij morgenavond hun rentree maken in het Champions League-duel met Internazionale. Antoni Milambo ontbrak op de afsluitende training.

Voor trainer Robin van Persie zou de beschikbaarheid van Ueda en Moder een meevaller zijn. De kersvers oefenmeester van Feyenoord kampt met een volle ziekenboeg, waarin voornamelijk middenvelders verblijven. Mede daardoor moest Van Persie in het competitieduel met NEC linksback Gijs Smal op het middenveld posteren.

Na afloop van die wedstrijd liet Van Persie al weten dat hij goede hoop had op het meespelen van Ueda tegen Inter. Of de Japanner ook echt beschikbaar is, wordt mogelijk bekend tijdens een persconferentie vanmiddag om 14.00 uur van Van Persie.