Politie ziet in 2024 iets minder misdrijven, maar daling stokt

Het afgelopen jaar heeft de politie iets minder misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor. Het totale aantal delicten in Nederland daalde van 816.000 naar 812.000. Dat betekent dat er vorig jaar elke dag 2200 misdrijven werden gepleegd.

Het totale aantal misdrijven daalt al langere tijd. In de laatste tien jaar is bijvoorbeeld het aantal overvallen en straatroven gehalveerd. Geweldsdelicten en met name woninginbraak komen flink minder voor dan tien jaar geleden, maar de daling lijkt de laatste paar jaar te stokken.

Deze misdrijven, die gerekend worden tot de misdrijven die een grote impact op slachtoffers hebben, komen in de recente cijfers ongeveer net zo veel voor als een of twee jaar eerder.

Het afgelopen jaar zijn 22.000 woninginbraken bij de politie gemeld, nagenoeg evenveel als een jaar eerder. De lichte daling van het aantal geweldsmisdrijven die de afgelopen jaren nog te zien was, is nu omgebogen naar een kleine stijging, van 76.000 naar 78.000 gevallen.

Veel vermogensmisdrijven

Meer dan de helft van alle misdrijven waren zogenoemde vermogensmisdrijven, waarmee onder meer oplichting, witwassen en diefstal worden bedoeld. Een jaar eerder waren het er ongeveer evenveel, maar wel is te zien dat er de laatste jaren meer gevallen van oplichting worden gemeld, zoals online oplichting of de babbeltruc. Dat aantal fluctueert elk jaar sterk, maar in de afgelopen tien jaar is het grofweg verdubbeld.

Ook in het aantal drugsmisdrijven is een duidelijke toename te zien, al twee jaar. Dat zijn bijvoorbeeld drugsdealers of drugsproducenten die gepakt worden of mensen die illegale drugs op zak hebben. In 2022 registreerde de politie ruim 12.000 van dat soort zaken, tegen dik 15.000 in het afgelopen jaar. Daarmee is die categorie weer bijna terug op het niveau van tien jaar geleden.

Geweld met wapens is in tien jaar met een kwart toegenomen. In 2014 registreerde de politie 5900 misdrijven met een (vuur)wapen; vorig jaar waren dat er 7300.

Zoals altijd werden zowel relatief als absoluut de meeste misdrijven gepleegd in grote steden. Net als eerder gaan Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven daarbij aan kop. Eén op de tien misdrijven wordt in de hoofdstad gepleegd.