Echtgenoot van Dolly Parton en inspiratiebron voor Jolene overleden

Dean was een zakenman en leefde buiten de schijnwerpers. Hij runde een asfalteerbedrijf in Nashville, Tennessee, waar hij in 1942 werd geboren. Volgens Parton was de liefde en het respect van haar man belangrijk voor de successen die ze boekte in haar muziekcarrière, zei ze in 2024 tegen de lokale nieuwswebsite Knox News.

Verliefde Jolene

Hun relatie diende ook als inspiratiebron voor Partons bekendste nummers, waaronder Jolene. Het nummer uit 1973 was gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Een bankmedewerkster werd "vreselijk" verliefd op haar man, vertelde de zangeres in 2008 in een interview met de Amerikaanse zender NPR. "En Carl ging maar al te graag naar die bank omdat de medewerkster hem zoveel aandacht gaf. Het werd een soort grap tussen ons. Ik zei: verdorie, je brengt veel tijd door bij de bank. Ik geloof niet dat we zo veel geld hebben!"

Met Jolene vergaarde Parton grote bekendheid. Muziekblad Rolling Stone noemde het nummer het beste countrynummer aller tijden. Vanaf 1974 stond Parton bijna onafgebroken in de Amerikaanse countrylijsten. Met de ballade You Are in 1983 scoorde Parton in Nederland een nummer 1-hit. Haar andere hit 9 to 5 uit 1980 is op Spotify meer dan 700 miljoen keer beluisterd.

Rock 'n roll-liefhebber

In 2023 bracht Parton op 77-jarige leeftijd haar laatste album uit, Rockstar. Daarop stonden een paar nieuwe nummers en covers van onder meer Lynyrd Skynyrd's Free Bird en Led Zeppelin's Stairway to Heaven.

De zangeres vertelde persbureau AP dat haar man een grote inspiratiebron was voor het album. "Hij was een grote rock 'n roll-liefhebber", zei ze. Het nummer My Blue Tears met Duran Duran-frontman Simon Le Bon dat Parton al schreef in 1971, was een van zijn favoriete nummers. "Toen dacht ik: ik moet wel een van Carls favorieten op het album zetten."