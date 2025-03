Pyramide van Austerlitz weer dicht: 'Kans dat constructie verschuift'

De Pyramide van Austerlitz is voorlopig niet te beklimmen. Door recente regenval is er een kans dat de constructie verschuift. Het rijksmonument op de Utrechtse Heuvelrug is daarom tijdelijk gesloten voor onderhoud.

Het monument van 33 meter hoog bestaat uit grasplaggen en zand. De constructie heeft voortdurend onderhoud nodig. De pyramide is al meerdere keren opgeknapt. Steeds was er een probleem met verzakkende grasplaggen. Onder meer tussen 2004 en 2008 zijn verstevigingen aangebracht, waaronder een fundering voor de stenen obelisk en houten palen ter versteviging van de vier zijden van het bouwwerk.

Ondanks dat de pyramide zelf gesloten is, is het nog wel mogelijk om een rondleiding te krijgen bij het bouwwerk. Ook het restaurant en de speeltuin bij het monument zijn gewoon open, meldt RTV Utrecht.

Opdracht van Napoleon

De Pyramide van Austerlitz staat sinds 1804 op de Utrechtse Heuvelrug en is gebouwd door het Frans-Bataafse leger van generaal Marmont, die in opdracht van Napoleon rond Austerlitz een troepenmacht van 18.000 man bijeenbracht. Het is volgens de beheerders de enige piramide van Nederland en de enige ter wereld met een obelisk erbovenop.

Het rijksmonument wordt beheerd door een particuliere stichting. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de vrijwilligersgroep. Alle inkomsten van bezoekers komen ten goede aan het onderhoud, meldt de organisatie.