'Horner-zaak nog niet voorbij: begin volgend jaar gang naar arbeidsrechter'

De zaak rond Christian Horner, de teambaas van Red Bull, is nog niet voorbij. De medewerkster die hem beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag stapt naar de Britse arbeidsrechter. Dat meldt De Telegraaf. Ondertussen mogen Engelse media niet over de zaak berichten.

De 51-jarige Horner werd vrijgepleit na een intern onderzoek van de Formule 1-renstal. De zaak kwam begin februari 2024 aan het licht. Aan het eind van die maand kwam het bericht dat hij kon aanblijven als teambaas, na afronding van het onderzoek. De vrouwelijke medewerker ging in beroep, maar Horner werd, sinds 2005 de baas bij Red Bull, opnieuw vrijgepleit.

Volgens De Telegraaf zal de zaak in januari 2026 voor de arbeidsrechter komen. Daar worden conflicten tussen werkgevers en werknemers behandeld.

Verbod Engelse media

Opvallend is dat de Engelse media sinds april vorig jaar niet meer berichten over de zaak, terwijl ze dat eerder wel gretig deden. In Engeland is een Reporting Restriction Order (RRO) uitgevaardigd, waardoor alle binnenlandse media niets mogen melden over de ontwikkelingen in de zaak.