Flamingo hoopt dat PSV zich herpakt in Champions League: 'Andere druk en focus'

Tegen Juventus maakte Flamingo in de verlenging het beslissende doelpunt, maar hij koestert ook goede herinneringen aan zijn verdedigende prestatie. "We speelden 120 minuten tegen een ploeg met twee topspitsen", doelt hij op Randal Kolo Muani en Dusan Vlahovic. "Zij kunnen elk moment scoren, dus moesten we elk moment scherp zijn. Dat deden we goed."

Sportieve crisis

Met de zege op Juventus is meteen het laatste goede resultaat van PSV genoemd. Na de dubbele nederlaag tegen Go Ahead was vleugelspeler Ivan Perisic zeer kritisch: "We moeten meer een team zijn, dat zijn we nu niet. We vechten niet voor elkaar en dat maakt me boos. We moeten dat snel veranderen. We moeten alles gaan geven tot het einde van het seizoen, want dat is nog lang niet ten einde."

Een voorsprong van negen punten werd dit seizoen verspeeld. Inmiddels staat PSV zelfs acht punten achter op koploper Ajax. Dat komt vooral vanwege continu puntverlies tegen ploegen die op papier veel minder kwaliteit hebben als de Eindhovenaren.