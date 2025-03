Gilgeous-Alexander schaart zich met 51 punten tegen Houston in bijzonder NBA-rijtje

Shai Gilgeous-Alexander heeft zich met zijn 51 punten tegen Houston Rockets in een bijzonder rijtje basketballers geschaard. De spelverdeler van Oklahoma City Thunder is de twaalfde speler in de NBA-geschiedenis die in één seizoen vier keer 50 punten of meer in een wedstrijd heeft gescoord.

De elf spelers die hem voor gingen zijn Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Elgin Baylor, James Harden, Kobe Bryant, Rick Barry Kareem Abdul-Jabbar, Pete Maravich, Russell Westbrook, Damian Lillard en Luka Doncic. Chamberlain voert dat lijstje aan met liefst 45 duels in het seizoen 1961/'62, waarin hij er 50 of meer scoorde.

Gilgeous-Alexander, topscorer in de NBA met 32,3 punten per duel, is aardig op dreef de laatste weken. Thuis tegen Utah op 22 januari scoorde hij 54 punten, de eerste keer na 397 duels in de NBA dat hij 'de vijftig' kraakte. Daarna scoorde hij uit bij Golden State 52 punten, thuis tegen Phoenix 50 en nu dus 51 in de thuiswedstrijd tegen Houston. Van die vier duels won Oklahoma City er vier.

Filosofisch

De hoofdrolspeler zelf blijft er nuchter onder: "Je kunt zeggen dat het niet zo spannend is als de eerste keer, maar het is meer alsof je verdwaalt in het proces van competitief zijn en het spel spelen waar je van houdt. En waar dat je ook brengt, brengt het je", sprak Gilgeous-Alexander na afloop filosofisch. "Of het nu 50 punten zijn, 27, of 17, zolang we maar winnen."

De 137-128 zege op Houston was de vijftigste overwinning van de Thunder dit seizoen, waarmee de club eerste staat in de Western Conference. Ook Cleveland Cavaliers, de nummer één in de Eastern Conference, heeft al vijftig wedstrijden gewonnen, maar heeft één nederlaag minder.

Oklahoma City Thunder is de club waar de Nederlander Malevy Leons eerder dit seizoen zijn NBA-debuut maakte. Op dit moment zit hij weer bij het opleidingsteam van de Thunder. Daarna volgde Quinten Post bij Golden State Warriors zijn voorbeeld en begin deze week Jesse Edwards bij Minnesota Timberwolves.