Weer geen EK-titel judoka's, maar geen paniek: 'Campagne Tokio start januari'

"Het is goed om te weten waar we nu staan", zegt Arens. Maar van paniek lijkt geen sprake bij de keuzeheer. "Ik ben juist blij dat we dit toernooi gedaan hebben."

De afgelopen drie dagen was er een zilveren medaille voor Sanne van Dijke (klasse tot 70 kilogram) en bronzen exemplaar voor Juul Franssen (tot 63 kg). Zo karig is de oogst het afgelopen decennium nog niet geweest.

"En we hebben net negen gekke maanden achter de rug", verwijst hij naar de coronapandemie die ook de sportwereld platlegde. "Voor de helft van de Nederlandse judoka's is dit pas het eerste toernooi waaraan ze weer meedoen."

Weststrate: "De Nederlandse ploeg heeft een goed WK achter de rug, vorig jaar augustus. Toen was juist de conclusie: we doen weer mee, het gaat weer goed. En je moet weten dat deze EK niet meetellen voor de olympische ranking. De echte aftrap richting de Spelen is in januari, als in Doha de Masters op het programma staan."

Arens is ook juist positief over de toekomst: "Ik zie het echt rooskleurig in. Ik heb absoluut vertrouwen in de toekomst, ook na Tokio. Kijk, dat we afscheid gaan nemen van Henk Grol en Marhinde Verkerk, dat lijkt me logisch. Maar voor de rest krijg je een prachtige mix van jongens en meiden die eraan komen en de kanonnen die er nu nog staan. Maar eerst Tokio."

Deadline

Eind juni, slechts een krappe maand voor de Spelen, wordt door de internationale judobond de wereldranglijst definitief opgemaakt en worden de plekken voor Tokio verdeeld.

De Nederlandse judobond zou overigens voor een eerdere deadline kunnen kiezen, maar wacht daar nog even mee, omdat er wellicht nog een WK in juni wordt ingelast. En daar kunnen dan ook punten voor de olympische ranking worden behaald. Het is echter allerminst zeker of er inderdaad zo kort voor de Spelen nog een groot mondiaal toernooi komt.