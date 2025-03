In Kenia legt Hassan basis voor grootse plannen: 'Eerste week had ik overal pijn'

Om zich perfect te kunnen voorbereiden koos Hassan ervoor om met haar coach Tim Rowberry in Kenia te trainen. En dus niet in de Verenigde Staten of Ethiopië, waar ze ook vaak traint.

Geen afleiding

"In de VS is het te koud nu, net als Nederland. In Ethiopië heb ik veel familie en kan ik niet goed focussen. Als ik goed ben, is dat niet erg. Dan is het gezellig. Maar nu ben ik er vier maanden uit geweest, dus ik moet hard werken. Geen afleiding. Eigenlijk zou ik hier vijf weken blijven, en dan naar Ethiopië. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig wat er gebeurt als ik hier de komende maanden blijf trainen."

Haar plannen na Londen zijn groots, maar ze heeft nog niet de tijd of rust om alles precies uit te stippelen. Het wereldrecord zit in haar hoofd en het verbazingwekkende idee om in één jaar op vier marathons voor de winst te gaan krijgt steeds meer vorm.