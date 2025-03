Politie Noord-Nederland doet onderzoek naar diefstal van kogelwerende vesten en schilden

De politie-eenheid Noord-Nederland uit zijn zorgen over de diefstal van kogelwerende vesten en schilden in Drenthe. Gevreesd wordt dat de spullen gebruikt gaan worden door criminelen.

De vesten en schilden werden meegenomen uit politievoertuigen in Assen en het politietrainingscentrum in Zuidlaren. De politie meldt aan Dagblad van het Noorden dat er op meerdere momenten gespecialiseerde beschermingsmiddelen zijn gestolen. Er loopt inmiddels een groot rechercheonderzoek.

"Dit soort spullen zijn extreem gewild onder criminelen, net zoals de diefstal van uniformen. Je kunt je hiermee voordoen als politiemedewerker," zegt woordvoerder Thijs Damstra van de politie-eenheid Noord-Nederland. .

De eerste diefstal vond plaats in de nacht van vrijdag 31 januari op zaterdag 1 februari. Onbekenden braken in bij meerdere politieauto's die geparkeerd stonden bij een schadeherstelbedrijf in Assen. Agenten hadden kogelwerende vesten in de voertuigen achtergelaten, die vervolgens allemaal werden gestolen.

Een week later, in de nacht van vrijdag 7 februari op zaterdag 8 februari, werd opnieuw ingebroken, dit keer in het Politie Opleidings- en Trainingscentrum (POTC) in Zuidlaren. Ook hier werden kogelwerende vesten en zogenoemde ballistische schilden gestolen.

Ballistische schilden zijn bestand tegen de zwaarste kogels, meldt de krant. De schilden en de kogelwerende vesten (met zware keramische platen) worden door de politie ingezet bij confrontaties met vuurwapengevaarlijke verdachten.

Bevrijding gedetineerde

Er loopt een groot rechercheonderzoek naar de diefstallen. In Assen en Zuidlaren is uitgebreid buurtonderzoek verricht, meerdere getuigen zijn gehoord, en camerabeelden zijn veiliggesteld. Forensische rechercheurs blijven actief op zoek naar nieuwe camerabeelden die mogelijk tot de daders kunnen leiden.

Vanwege de diefstallen zijn er ook direct veiligheidsmaatregelen getroffen, meldt de politie. Ook is aan politiecollega's gevraagd extra alert te zijn.

Dagblad van het Noorden meldt dat de politie vreest dat de spullen worden gebruikt bij een mogelijke bevrijdingsactie van een gedetineerde. Woordvoerder Damstra wil niet over de achterliggende reden voor de diefstal speculeren. "Het onderzoek is in volle breedte. Maar het is zorgwekkend, gelet op waarvoor je dit kunt gebruiken en in welke kringen dit gewilde producten zijn."