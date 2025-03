Trump pauzeert alle militaire hulp aan Oekraïne

De Amerikaanse president Donald Trump heeft alle militaire hulp aan Oekraïne tijdelijk opgeschort. Dit melden Amerikaanse media. De beslissing komt na zijn botsing met de Oekraïense president Zelensky vorige week.

De pauze duurt totdat Trump vaststelt dat Oekraïne laat zien zich "te goeder trouw in te zetten" voor vrede, zo melden Bloomberg en Fox News. Onder de pauze vallen ook wapens die onderweg zijn of zich momenteel in Polen bevinden, meldt Fox News.

"Dit is geen permanente beëindiging van de hulp, het is een pauze", citeerde Fox News een functionaris van de regering-Trump.