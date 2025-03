Amnesty: Rusland pleegt misdrijven in behandeling Oekraïense gevangenen

De mensenrechtenorganisatie zegt dat wordt aangenomen dat duizenden Oekraïners, zowel militairen als burgers, gevangen worden gehouden in Rusland en bezette gebieden in Oekraïne. De meerderheid van de Oekraïense krijgsgevangenen wordt zonder contact met de buitenwereld vastgehouden. Hun familie krijgt geen of nauwelijks informatie over hoe het met ze gaat of waar ze zijn.

De Oekraïense autoriteiten beschouwen tienduizenden landgenoten als "vermist onder speciale omstandigheden". Dat zijn mensen waarvan gedacht wordt dat ze gevangen zitten of om het leven zijn gekomen.

Rusland heeft volgens Amnesty in sommige gevallen bevestigd dat het bepaalde krijgsgevangenen vasthoudt en dit zoals internationaal recht vereist, gemeld bij het Internationale Rode Kruis. Maar Amnesty meldt dat dit bij honderden of duizenden andere krijgsgevangenen niet gedaan is.

Willekeurige arrestatie, marteling en "gedwongen verdwijning" wordt door Rusland gebruikt om de burgerbevolking te intimideren, meldt Amnesty. Met gedwongen verdwijning wordt bedoeld dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat iemand is aangehouden door de autoriteiten, maar dat dit niet wordt erkend of dat het lot van een gevangene of diens verblijfplaats wordt geheimgehouden.

Gerechtigheid

De organisatie vraagt om de status van alle krijgsgevangenen aan de autoriteiten in kwestie bekend te maken, en internationale organisaties toegang tot hen geven. Daarnaast wil Amnesty dat Rusland erop toeziet dat ze medische hulp krijgen en ernstig zieke of gewonde gevangenen moeten naar huis worden gestuurd. Tenslotte moeten burgers die onwettig zijn vastgezet, worden vrijgelaten.

Ook de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om Rusland ter verantwoording te roepen en de daders te straffen. "Zonder gerechtigheid, zal het lijden van Oekraïense krijgsgevangenen, burgers en hun families alleen erger worden", zegt Callamard.