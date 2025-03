Invaller Koopmeiners scoort voor Juventus, dat voor vijfde keer op rij wint

Het was geen eenvoudige overwinning. Het duurde tot een kwartier voor tijd tot Khephren Thuram de thuisploeg op voorsprong schoot. Koopmeiners, die een halfuur voor tijd mocht invallen, maakte in de slotminuut de 0-2 door met zijn mindere rechterbeen binnen te schieten in de korte hoek. Het was pas de tweede competitietreffer voor de Nederlander.

Afgekeurde poeier

Dat het een kwartier voor tijd nog 0-0 stond was zuur voor Verona. Thomas Suslov, oud-speler van FC Groningen, schoot in de eerste helft een bal van ver buiten het strafschopgebied ongenadig hard binnen. Maar na tussenkomst van de VAR werd zijn treffer geannuleerd omdat een ploeggenoot eerder in de aanval buitenspel had gestaan.

Bij Verona had Dailon Livramento een basisplaats. De geboren Rotterdammer die interlands speelt voor Kaapverdië, werd na een uur spelen gewisseld.