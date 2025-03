Rebellen in Congo ontvoeren 130 patiënten uit ziekenhuizen

Rebellen in het oosten van de Democratische Republiek Congo hebben de afgelopen week zeker 130 zieke en gewonde mannen ontvoerd uit ziekenhuizen in de stad Goma. Volgens de Verenigde Naties gaat het om soldaten van het Congolese leger en leden van aan de regering gelieerde milities.

Rebellengroep M23, die wordt gesteund door buurland Rwanda, viel vrijdag twee ziekenhuizen binnen. Een woordvoerder van de VN noemt het "zeer verontrustend" dat patiënten zijn meegenomen en worden vastgehouden op onbekende locaties.

De mannen zijn ontvoerd, omdat ze bij het Congolese leger of pro-regeringsmilitie Wazalendo zouden horen. De VN spreekt van "gecoördineerde acties" van M23. Het is onduidelijk hoe het nu met de ontvoerden gaat.

Rebellen rukken op

Sinds eind december is het conflict in het oosten van Congo opgelaaid. Eind januari kreeg M23 Goma in handen, de grootste stad in dat deel van het land. Buurland Rwanda steunt de rebellen met wapens en geld. Ook stelt de VN dat er vorig jaar duizenden Rwandese militairen in Congo waren gelegerd.

Bij de recente gevechten zijn zeker 7000 doden gevallen en bijna een half miljoen mensen zijn dakloos geraakt. Ondanks internationale sancties en vredesbesprekingen blijven de rebellen oprukken. Onlangs is ook de stad Bukavu ingenomen.

Volgens persbureau Reuters is de opmars van M23 nog niet gestuit en wordt er steeds meer gebied veroverd. Daarbij krijgen ze ook meer en meer toegang tot gebieden met kostbare grondstoffen.