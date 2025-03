'Prada wil Versace inlijven', Italiaans modesprookje in de maak?

Het Italiaanse modebedrijf Prada wil concurrent Versace overnemen, meldt het Amerikaanse persbureau Bloomberg op basis van betrokkenen. Prada zou de deal later deze maand rond willen hebben. Het bedrijf zou bereid zijn 1,5 miljard euro neer te tellen voor modemerk Versace.

Op dit moment is Versace eigendom van de Amerikaanse modegroep Capri Holdings, die ook eigenaar is van de merken Michael Kors en Jimmy Choo. De modegroep heeft echter last van tegenvallende resultaten. Die worden met name veroorzaakt door Chinese consumenten die de hand op de knip houden. Prada vaart een stuk beter, mede dankzij het succes van dochtermerk MiuMiu.

In januari waren er al geruchten over gesprekken tussen beide modebedrijven. De directies hebben tot op heden niet bevestigd dat er onderhandeld wordt. Ook afgelopen week zweeg Prada-eigenaar Miuccia Prada nog over een aanstaande deal. Op de modeweek in Milaan zei de ontwerpster alleen dat de mogelijkheid om Versace te kopen veel bedrijven aanspreekt.

Vrouwelijk leiderschap

Het is niet verbazingwekkend dat Prada op overnamepad is, zegt hoofdredacteur van modetijdschrift Harper's Bazaar Miluska van 't Lam. "Met zo'n overname kunnen ze hun marktpositie bestendigen tegenover andere luxeconglomeraten. Prada is op het moment ook toonaangevend in de mode; commercieel en voor de modepers. Wat zij op de markt brengen wordt overal gevolgd."

Als de koop doorgaat, komt Versace na zeven jaar weer in Italiaanse handen en is er sprake van een kleine aardverschuiving in de Italiaanse modewereld. Het is zeldzaam dat een iconisch merk als Versace te koop is en het is nóg zeldzamer dat de ene modefamilie de andere inlijft.

Prada begon in 1913 als lederwarenbedrijf van de broers Prada. Miuccia Prada is de kleindochter van een van de broers en kreeg het bedrijf in 1978 in handen.

Versace werd eind jaren zeventig opgericht door modeontwerper Gianni Versace. Nadat hij in 1997 werd doodgeschoten voor zijn huis in Miami, nam zijn zus Donatella Versace de leiding over het bedrijf. Zij is ook onder Capri nog altijd creatief directeur van het merk.

"De families zijn nog zo betrokken. En beide modehuizen zijn een uitstekend voorbeeld van vrouwelijk leiderschap in de mode. Als deze vrouwen hun bedrijven aan elkaar verbinden, wordt historie geschreven", zegt Van 't Lam.

Verschillende bloedgroepen

Prada en Versace hebben heel verschillende collecties voor een verschillend publiek. Prada is relatief minimalistisch, Versace kenmerkt zich door Italiaanse opulentie; overdadige rijkdom en luxe. Het baart financieel analisten zorgen: hoe functioneren die merken straks naast elkaar?

Toch hoeven de verschillen een gezamenlijke toekomst niet in de weg te staan, meent Van 't Lam. "Een creatief directeur moet het DNA van een afzonderlijk modehuis goed bewaken. Als dat gebeurt, kunnen merken met verschillende bloedgroepen prima onder één paraplu."