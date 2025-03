Duitse justitie gaat ervan uit dat verdachte Mannheim bewust op mensenmassa inreed

De man die vanmiddag op een groep mensen inreed in de Duitse stad Mannheim, deed dat vermoedelijk met opzet. Dat zeiden de Duitse politie en justitie in Mannheim vanavond op een persconferentie. Er zijn aanwijzingen dat de verdachte psychische problemen had.

Bij het incident kwamen een 54-jarige man en een 83-jarige vrouw om het leven. Zeker vijf mensen raakten zwaargewond. Er is een onderzoek gestart naar moord en poging tot moord.

Deelstaatminister Thomas Strobl zei eerder al dat er geen bewijs was voor een religieus of extremistisch motief.

Strafblad

De verdachte (40) heeft zichzelf voor zijn arrestatie in zijn mond geschoten met een losse flodder, een patroon met kruit maar zonder kogel. Dat meldt een woordvoerder van de deelstaatpolitie. Zijn toestand is stabiel, maar hij kan nog niet worden verhoord.

Hij zou in het verleden in behandeling zijn geweest voor psychische problemen, maar de openbaar aanklager kan nog niets concreets over die problematiek zeggen.

De verdachte heeft een strafblad, zegt de aanklager. Hij is veroordeeld voor mishandeling, waarvoor hij een korte gevangenisstraf kreeg. Ook zou hij zijn veroordeeld voor rijden onder invloed en haatzaaierij. De laatste veroordeling zou gaan om een reactie uit "extreemrechtse politiek gemotiveerde hoek" die hij plaatste onder een foto op Facebook, schrijft het Duitse blad Der Spiegel. Na 2018 is de verdachte niet meer veroordeeld.

'Zwarte dag voor Mannheim'

"Deze afschuwelijke, onmenselijke aanval op vreedzame mensen schokt ons allemaal diep", zegt burgemeester Christian Specht. Hij spreekt van "een zwarte dag voor de stad Mannheim".

Sinds donderdag werd er carnaval gevierd in Mannheim. Er waren vanwege de festiviteiten veel mensen in het centrum. De voor morgen geplande optochten zijn afgelast.

De burgemeester zegt dat vlaggen halfstok zullen hangen bij het gemeentehuis. Morgen zal er om 17.30 uur een gebedsdienst plaatsvinden in de Duitse stad voor de slachtoffers.