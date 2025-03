Aké geopereerd aan gebroken voet: 'Frustrerend seizoen voor mij'

Aké kampt het hele seizoen al met blessures, hij speelde pas tien competitiewedstrijden voor zijn club Manchester City, waar hij doorgaans basisspeler is. "Dit is zo'n frustrerend seizoen voor mij", vertelt de onfortuinlijke verdediger op Instagram.

Aké mist de komende interlands van Oranje in de Nations League tegen Spanje. Of hij nog kan spelen in de Premier League of het WK voor clubs in juni, is nog onbekend.