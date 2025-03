Terugslag gezondheid paus: opnieuw acute ademhalingsproblemen

De paus heeft vandaag twee keer acute ademhalingsproblemen gehad. Dat meldt het Vaticaan in een bulletin over de gezondheid van de 88-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus kreeg beide keren extra zuurstof. Dat gebeurde op "een niet-invasieve manier", wat betekent dat hij de zuurstof met een masker of mondstuk kreeg toegediend.

Het is een nieuwe terugslag in de gezondheid van de paus, die sinds 14 februari wordt verpleegd in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Hij werd toen opgenomen met een luchtweginfectie, maar daarna traden er complicaties op. Uit een CT-scan bleek twee weken geleden dat hij een dubbele longontsteking had.

Bronchoscopie

De ademhalingsproblemen van vandaag werden veroorzaakt door een opeenhoping van slijm uit de bronchiën, die de verbinding vormen tussen de luchtpijp en de longen. Daarop is er tot twee keer toe een bronchoscopie uitgevoerd, waarmee met een slangetje in de luchtwegen wordt gekeken en ook slijm kan worden weggezogen.

Afgelopen vrijdag had de paus ook al ademhalingsproblemen. In het weekend trad er verbetering op en vanochtend meldde het Vaticaan dat de paus na een goede nachtrust geen beademing meer nodig had. De toestand van de paus wordt door het Vaticaan in het Engelstalige bulletin omschreven als guarded. Dat is niet acuut levensbedreigend, maar wel zeer zorgelijk.

Franciscus kampt al langer met een broze gezondheid, maar sinds hij in 2013 tot paus werd gekozen lag hij niet eerder zo lang in het ziekenhuis. Het Vaticaan komt twee keer per dag met een update over zijn gezondheid.