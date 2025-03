Twee toeristenbussen botsen in Barcelona, meer dan vijftig gewonden

In Barcelona zijn bij een botsing tussen twee bussen met toeristen zeker 51 mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Onder de zwaargewonden is een minderjarige.

In een van de bussen zaten passagiers van een cruise. Die bus was net gestopt bij een halte waar toeristen konden in- en uitstappen. Door een nog onbekende oorzaak botste een andere bus, met daarin voornamelijk Italiaanse studenten, op de eerste bus.

De aanrijding gebeurde op de Avenida Diagonal, op iets meer dan een kilometer afstand van toeristische trekpleisters als de Sagrada Familia en de Plaça de Catalunya. Van de vier ernstig gewonden zat er op het moment van het ongeluk één in een bus, twee stapten net in en de vierde persoon werd door de voorste bus aangereden en kwam onder een omvallende lantaarnpaal terecht.

Geen drank en drugs in het spel

Volgens de krant El País waren de Italiaanse studenten op de weg terug naar badplaats Lloret de Mar, na een dag in Barcelona te hebben doorgebracht. De andere bus vervoerde toeristen die vanochtend met cruiseschip Costa Toscana waren aangemeerd in de haven van Barcelona. Een van hen, een man uit Duitsland, omschrijft dat er "iets gebeurde, waarna er chaos uitbrak".

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De chauffeurs van beide bussen testten allebei negatief op drank- en drugsgebruik.