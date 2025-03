Timber en Arteta willen niets weten van dolend PSV: 'Ze zijn sterk in Champions League'

Arsenal-verdediger Jurriën Timber denkt dat de Champions League-wedstrijd tegen PSV de kans is om een einde te maken aan de slechte reeks van de 'Gunners'. "De motivatie is er. We hebben in de groepsfase laten zien dat we het goed doen. Morgen is de kans om het verhaal te veranderen."

Dat verhaal komt enigszins overeen met dat wat er zich in Eindhoven afspeelt. Bij PSV loopt het al weken niet in de eredivisie en de beker, vorige week werd er zelfs twee keer verloren van Go Ahead Eagles. Arsenal draait de laatste weken echter evenmin lekker. De laatste twee competitieduels werden niet gewonnen (1-0 nederlaag tegen West Ham United, 0-0 tegen Nottingham Forest).

Daardoor is de achterstand op koploper Liverpool opgelopen tot dertien punten, met nog een wedstrijd tegoed. "We hebben zo veel kwaliteit in de groep, maar er zijn met name voorin een hoop blessures", zegt Timber. "Het is een uitdaging om onze mensen voorin in goede posities te brengen."