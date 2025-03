Reijnders tekent tot 2030 bij AC Milan: 'salaris wordt verdubbeld'

Tijjani Reijnders heeft zijn contract bij AC Milan verlengd tot 2030. De vorige verbintenis van de international van Oranje liep in 2028 af.

Reijnders is gelukkig in Milaan, zegt hij. Dat de club ook blij is met de middenvelder blijkt uit zijn salarisverhoging. De middenvelder gaat zo'n 3,5 miljoen euro per jaar verdienen, schrijft La Gazzetta dello Sport. Dat zou een verdubbeling van zijn salaris betekenen.

De contractverlenging komt in een onrustige periode voor de Milanese club. Afgelopen weekend verloor de club voor de derde keer op rij in de Serie A. Daarnaast werden Reijnders en co ook nog door Feyenoord uitgeschakeld in de Champions League.