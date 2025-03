Explosief flitspoeder gevonden in loods Bergen op Zoom, man (28) aangehouden

In een loods op een industrieterrein in Bergen op Zoom is een "flinke hoeveelheid" flitspoeder gevonden. Een 28-jarige man uit Ossendrecht is aangehouden. Volgens de politie is hij de eigenaar van het explosieve materiaal.

De verdachte zou een bekende van hem hebben bedreigd, schrijft Omroep Brabant. Daar kregen agenten een melding van. Ze kregen daarbij ook informatie over de loods op de Vierlinghweg, waar het explosief materiaal lag.

Na de ontdekking werd uit voorzorg een gebied tot 100 meter rond de vindplaats afgezet. Andere bedrijven op het industrieterrein hoefden daarbij niet ontruimd te worden. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt of er meer gevaarlijk materiaal ligt.

Klein vonkje

Flitspoeder is een zeer gevoelige explosieve stof, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het materiaal kan al ontsteken met een klein vonkje van bijvoorbeeld een elektrostatisch geladen wollen trui.

De hoeveelheid die is aangetroffen, staat gelijk aan acht keer een Cobra 6. De kracht van een Cobra 6 is volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) te vergelijken met militaire springstof in een handgranaat. Dit soort 'vondsten' is volgens de politie niet uitzonderlijk.