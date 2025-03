Kamer hoort hoe het zo mis kon gaan met Vlaardings pleegmeisje

Ook de bestuurders van de William Schrikker Stichting, die de voogdij heeft over het meisje, staken de hand in eigen boezem. Zij hadden in de zomer van 2022 al signalen dat het meisje ernstig mishandeld werd, maar grepen niet in.

"Wij hebben de nodige signalen gehad en die zijn besproken, maar er was onvoldoende aanleiding om ons grote zorgen te maken", zei bestuursvoorzitter Pim Croiset van Uchelen. "Het is duidelijk dat we achteraf de plank hebben misgeslagen."

Melding in de supermarkt

De Kamerleden waren ook kritisch op de politie. Het meisje had in een supermarkt en tegen de politie melding gemaakt van mishandeling, ze was toen zichtbaar verwond.

De politieagenten namen het meisje mee naar het bureau. Niet veel later werd ze toch weer meegegeven aan haar pleegmoeder, die bij de balie stond te wachten. Volgens de politie is dat gedaan na overleg met de William Schrikker Stichting.

"We kregen van hen te horen dat het meisje eerder verhalen had verzonnen en dat we haar daarom weer konden meegeven", zegt Sander van de Koot van de politie-eenheid Rotterdam. "Dan hebben wij ook weinig grond om het meisje vast te houden."

Niemand kwam langs om het meisje te spreken of om haar verwondingen te bekijken. De betrokken instanties zeggen dat dat nooit meer mag gebeuren.