'Niemand kon om de warmte en vertrouwdheid van Dieuwertje heen'

Volgens Kramer zag de presentatrice altijd de lichte kant van het leven. "Zelfs in de meest barre omstandigheden. Tijdens haar ziekte bleef ze zich vasthouden aan wat nog mogelijk was. En toen dat onmogelijk bleek, sloeg dat niet om in wanhoop, maar in dankbaarheid. Dankbaarheid dat ze zo'n mooi en rijk leven heeft gehad."

Rachel Rosier, ook verslaggever bij het Sinterklaasjournaal, omschrijft Blok op Instagram als "een mooi, wijs mens met een enorme dosis humor en relativeringsvermogen".

Op de radio presenteerde Blok het programma NTR Podium op de zender NPO Klassiek. Die zender schrijft: "Ze werd al gemist toen ze een stap terug moest zetten, het verlies is groot. Haar warme persoonlijkheid, toewijding aan het vak en groot enthousiasme blijven in onze herinneringen levend."

'Onuitwisbare indruk'

Blok was ook actief bij verschillende goede doelen, waaronder VluchtelingenWerk en de Hartstichting. "Wij herinneren Dieuwertje als een ontzettend warme vrouw", schrijft bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Frank Candel. "Ze wilde mensen helpen, simpelweg omdat ze zelf mens is en anderen niet in de kou wil laten staan."

"Dieuwertje Blok laat een onuitwisbare indruk achter en wij gaan haar enorm missen", schrijft de Hartstichting in een reactie. Blok presenteerde onder meer elk jaar de feestelijke uitreiking van een onderzoeksbeurs voor wetenschappers namens de Hartstichting. "Als geen ander wist Dieuwertje de vertaalslag te maken van de vaak ingewikkelde onderzoeken naar een breed publiek."

Blok was ook ambassadeur voor het Wereld Natuur Fonds (WWF). Volgens de organisatie had de presentatrice "een groot hart voor de natuur". "Als WWF-ambassadeur heeft ze ons werk jarenlang gesteund, daar zijn we haar ontzettend dankbaar voor."

Zwarte Piet

Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), zag in Blok een medestander in de verandering van Zwarte Piet. "In de strijd tegen de racistische karikatuur Zwarte Piet liet ze in 2015 al haar voortschrijdend inzicht klinken en werd ze de jaren daarna steeds meer een medestander", aldus Afriyie. "Dieuwertje Blok is niet alleen een tv-icoon, ze was ook een warm mens die zelden de medemens in de steek liet."