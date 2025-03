Consumentenbond: bevestigingssysteem autostoeltjes onveilig

De Consumentenbond heeft gewaarschuwd voor universele Isofix-adapters voor autostoeltjes, die vaak worden gebruikt voor oudere auto's. Uit onderzoek blijkt dat deze bij een botsing los kunnen raken en zo een groot veiligheidsrisico voor kinderen vormen.

Sinds 2014 hebben alle auto's verplicht een Isofix-systeem. Door dit systeem zijn autostoeltjes veiliger te bevestigen in de auto.

Voor auto's van voor 2014 kan een universele adapter gebruikt worden om toch van het systeem gebruik te kunnen maken. Deze universele adapters zijn dus niet veilig, aldus de Consumentenbond.

Ouder dan tien jaar

Consumenten wordt aangeraden deze adapters, die dus bedoeld zijn om zelf in de auto in te bouwen, niet meer te gebruiken en terug te sturen. Vooral bij auto's gebouwd vóór november 2014 is er dus een risico, vertelt de woordvoerder.

In deze auto's adviseert de bond om stoeltjes te gebruiken die vast te zetten zijn met de autogordel in plaats van met het Isofix-systeem.