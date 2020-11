Jongeren veroorzaken onrust op Urk en in Arnhem, politie treedt op

Tientallen jongeren hebben gisteravond op Urk en in Arnhem voor ongeregeldheden gezorgd. Rond 21.00 uur werd het onrustig op Urk het toen groepen jongeren vuurwerk afstaken en brandjes stichtten.

Een auto vatte vlam en ook afvalbakken en een rotonde werden in brand gestoken, schrijft De Stentor. De rotonde aan de Akkers ging al vaker in vlammen op.

Politie en brandweer hadden ruim twee uur nodig om de orde te herstellen en de branden te blussen. Daarbij kregen ze steun van korpsen uit omliggende gemeenten. Agenten bleven tot na middernacht surveilleren, totdat alle jongeren waren vertrokken.

Er is niemand aangehouden, zegt een woordvoerder van de politie. Het is onduidelijk wat de aanleiding voor de ongeregeldheden was.

Er werd veel vuurwerk afgestoken is te zien op deze beelden: