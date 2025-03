'VS stopt voorlopig met uitvoeren cyberaanvallen op Rusland'

De Amerikaanse regering heeft de cyberoperaties tegen Rusland tijdelijk stopgezet, zo melden functionarissen aan Amerikaanse media. Er is geen reden gegeven voor de beslissing, noch is duidelijk hoe lang de pauze zal duren.

De beslissing komt terwijl diplomatieke inspanningen doorgaan om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De regering van president Trump haalt daarom de banden aan met Rusland.

Vrijdag kwam daar de ongekende ruzie bovenop in het Witte Huis tussen Trump, vicepresident Vance en president Zelensky. Trump dreigde alle steun aan Oekraïne in te trekken. "Je zou ons dankbaar moeten zijn, maar dat ben je niet", zei hij daarbij.

Veel vragen

Het stopzetten van de cyberoperaties roept veel vragen op. In Amerikaanse media vragen experts zich af hoe sterk de Amerikaanse digitale verdediging nu is tegen Russische hackaanvallen, verkiezingsinmenging en sabotagepogingen. Ook zou de digitale weerbaarheid van Oekraïne hieronder kunnen lijden.

Ook vanuit de oppositie klinkt kritiek. Chuck Schumer, Democratisch leider in de Senaat, noemt het besluit in The New York Times een "kritieke strategische fout" en beschuldigt Trump ervan Poetin vrij spel te geven terwijl Rusland doorgaat met cyberaanvallen op Amerikaanse infrastructuur.

De Amerikaanse regering heeft niet gereageerd op de berichten over het besluit. Eerder zei minister van Buitenlandse Zaken Rubio wel: "Je krijgt de Russen niet aan de onderhandelingstafel als je ze blijft beledigen of confronteren".

De VS en Rusland zijn constant verwikkeld in een cyberstrijd. Tien jaar geleden richtte de Amerikaanse overheid daarom een apart onderdeel in de krijgsmacht op om cyberoperaties tegen te gaan en uit te voeren.