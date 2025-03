OM: 18 kinderen Barendrechtse zedenzaak fysiek misbruikt

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 45-jarige verdachte in de Barendrechtse zedenzaak ervan dat hij achttien kinderen seksueel heeft misbruikt. Dat bleek vanmorgen tijdens de inleidende zitting in Rotterdam. Dertien andere kinderen zijn slachtoffer van andere misdrijven van verdachte Mels van B. Ze zouden onder meer door hem gefilmd zijn.

De 31 slachtoffers zijn meisjes van 9 tot 12 jaar. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de woning van de verdachte in Barendrecht en op een camping in het Brabantse Hoeven, waar hij een caravan had.

De verdachte kende zijn slachtoffers via familie, verenigingen en kennissen. Van B. wordt er ook van verdacht dat hij enkele slachtoffers drogeerde, meldt de regionale omroep Rijnmond. Verder zou bij hem kinderporno zijn aangetroffen.

De man werd vorig jaar september aangehouden. Nadat er aangifte tegen hem was gedaan, meldde hij zichzelf bij de politie. Tijdens de eerste inleidende zitting in december werd al duidelijk dat het aantal slachtoffers rond de dertig lag.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

De verdachte wordt naar verwachting vanaf eind mei onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Nadien wordt een rapport opgemaakt. Dat kan weer nieuwe onderzoeksvragen opleveren.

Tijdens de voorbereidende zitting waren ouders van slachtoffers aanwezig. De voorzitter van de rechtbank sprak tegenover hen van een "moeilijke en beladen dag". De verdachte was zelf afwezig.

De zaak gaat op 20 mei verder met opnieuw een inleidende zitting. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.