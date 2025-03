Nieuw DNA-onderzoek Deventer moordzaak afgewezen, Hoge Raad moet oordelen

Het verzoek van de veroordeelde Ernst Louwes voor nieuw DNA-onderzoek in de Deventer moordzaak is door de rechtbank in Den Haag afgewezen. Hij werd in 2000 veroordeeld voor de moord op weduwe Wittenberg.

Louwes wilde nieuw onderzoek naar nagelvuilmonsters bij de rechter, maar dat heeft hij bij het verkeerde loket gedaan, oordeelt de rechter. Hij kan wel een verzoek tot onderzoek bij de procureur-generaal van de Hoge Raad doen.

Volgens de 71-jarige Louwes bestaat de mogelijkheid dat uit dit nieuwe onderzoek ander DNA-materiaal naar voren komt, waaruit blijkt dat hij niet degene is die de 60-jarige weduwe heeft gedood.

De weduwe werd in het jaar 1999 dood aangetroffen. Ze was gewurgd en neergestoken. Louwes, haar financieel adviseur, werd na hoger beroep in 2000 veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf, maar de Hoge Raad verweest de zaak terug naar het Hof in Den Bosch.

In 2004 oordeelde het Hof in Den Bosch dat zijn veroordeling bleef staan. Later deed hij nog een keer een herzieningsverzoek, maar dit werd afgewezen. In 2009 is hij vrijgelaten. Louwes ontkent tot op heden dat hij de dader is.

'Hoge raad deskundiger'

In 2023 wees de Hoge Raad nog een herzieningsverzoek af. De rechter in Den Haag oordeelde vandaag dat het DNA-materiaal niet op korte termijn vernietigd wordt en volgens de rechter zijn er ook geen aanwijzingen dat de kwaliteit van de monsters zou verslechteren.

De rechter verwijst Louwes dus naar de Hoge Raad, die "immers, veel meer dan de civiele kortgedingrechter, ter zake deskundig is", aldus de rechter.