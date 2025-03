Van der Poel al eerder op de wedstijdfiets: morgen in de GP Samyn

Mathieu van der Poel was van plan zich op 10 maart voor het eerst te vertonen in een wielerwedstrijd op de weg, maar gaat dinsdag al van start in de Waalse eendagskoers GP Samyn. "Als de jeuk te erg wordt, moet je gewoon racen!", schrijft hij op Instagram.

Van der Poel werd begin februari voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 30-jarige coureur zijn wegseizoen pas zou openen met de Tirreno-Adriatico, de etappewedstrijd in Italië die volgende week maandag begint.