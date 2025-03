3/3 in Nieuwsuur: Het Europese vredesplan voor Oekraïne • Vijf jaar na corona

Het Europese vredesplan voor Oekraïne

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben gisteren in Londen een aanzet gegeven tot een Europees plan voor vrede in Oekraïne. Het is een alternatief voor de gesprekken tussen de VS en Rusland over een deal in het land. De zogenoemde 'coalition of the willing' is onder meer overeengekomen dat de militaire hulp aan Oekraïne doorgaat en dat de defensie-industrie van Oekraïne fors moet groeien.

Hoe kijkt Rusland naar de plannen van Europese leiders? We bespreken het met de Russische ex-diplomaat Boris Bondarev en journalist en uitgever van de Moscow Times Derk Sauer. En wat betekenen de plannen voor de defensie-industrie in Europa? Te gast is Hans Huigen van de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).