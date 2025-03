Hassan en voormalig winnaar Verstappen genomineerd voor Laureus Award

Sifan Hassan en Max Verstappen zijn genomineerd voor de Laureus Awards, de prestigieuze mondiale sportprijzen die sinds 2000 jaarlijks worden uitgereikt. Voor Hassan is het de eerste keer. Verstappen, die in 2022 de 'Oscar voor beste sportman van het jaar' won, staat voor het vierde jaar op rij op de shortlist.

Hassan, die in december als eerste Nederlandse tot wereldatlete van het jaar gekozen werd, dankt haar nominatie aan de drie olympische medailles die ze in Parijs veroverde: brons op 5.000 meter en 10.000 meter en goud op de marathon. Nooit eerder had een atlete op één Spelen op al deze afstanden het podium gehaald.

Hassan heeft op 21 april in Madrid, waar de prijzen worden uitgereikt, concurrentie van haar collega's Faith Kipyegon en Sydney MacLaughlin-Levrone, tennisster Aryna Sabalenka, turnster Simone Biles, die al drie keer eerder werd onderscheiden, en voetbalster Aitana Bonmatí, de winnares van vorig jaar.

Sinner geschrapt

Verstappen, die in 2024 voor de vierde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1 werd, moet opboksen tegen tennisser Carlos Alcaraz, atleet Mondo Duplantis, zwemmer Léon Marchand en wielrenner Tadej Pogacar. Aanvankelijk prijkte ook Jannik Sinner op de lijst, maar de tennisser werd daar na zijn dopingstraf vanaf gehaald.

De eerste Laureus Awards kwamen in 2000 in handen van atlete Marion Jones en golfer Tiger Woods. De Amerikaanse sprintster moest het kleinood echter later weer inleveren, nadat zij was betrapt op dopinggebruik. Dat lot trof ook wielrenner Lance Armstrong in 2003.

Naast Verstappen ontvingen namens Nederland ook de roltennissters Diede de Goot (2024) en Esther Vergeer (2002 en 2008) al eens de begeerde onderscheiding.