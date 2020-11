ADO-icoon Beugelsdijk: van Haagse herrie naar Spartaanse rust

Tom Beugelsdijk in het shirt van Sparta - AFP

Voor Tom Beugelsdijk is de confrontatie tussen Sparta en ADO Den Haag, zondagmiddag om 14.30 uur, een weerzien met de club die hij zeventien seizoenen diende. Of eigenlijk was het meer dan dat: Beugelsdijk wás ADO. Geboren en getogen in de Hofstad, voorzien van een onmiskenbare Haagse tongval. "Maar op dit moment ik speel met veel liefde voor Sparta." In zekere zin was zijn vertrek naar de club van Spangen ook ingegeven door clubliefde, want voor het noodlijdende ADO was Beugelsdijk een dure klant. De verdediger dacht de club te helpen door mee te werken aan een transfer. Maar ADO is sindsdien bepaald niet in rustiger vaarwater beland. De club verkeert ook dit seizoen in de onderste regionen van de eredivisie, trainer Rankovic vloog eruit en technische baas Martin Jol krijgt van criticasters het verwijt dat trainers naar zijn pijpen moeten dansen. Triest Beugelsdijk beziet het vanaf het Kasteel, op 23 kilometer afstand van zijn oude werkgever. "Ik vind het altijd triest als een trainer wordt ontslagen. Het is zielig voor Rankovic. Nu is er een nieuwe trainer. Op de punten tegen ons na, gun ik ADO het allerbeste. En ik hoop dat ze in de eredivisie blijven. Dat is voor ADO het belangrijkste."

Wie de herrie in de Hofstad de afgelopen weken beluistert, zou ook kunnen concluderen dat Beugelsdijk een goed moment heeft gekozen om ADO te verlaten. Maar zo is het volgens hem niet. "Nee hoor, ik heb veel onrustige periodes meegemaakt bij ADO. Het is een rumoerige club. Maar dat maakt het soms ook wel weer spannend. Er gebeurt altijd wat. En uiteindelijk is ADO er altijd goed uitgekomen." Binnenskamers En toch, het contrast tussen de Haagse heisa en de Spartaanse rust is Beugelsdijk niet ontgaan. "Sparta is een heel rustige club, een heel warme club. Het voelt gewoon heel fijn. Hier blijft alles binnenskamers, als er überhaupt al iets gebeurt. Dat was bij ADO iets anders, ja."

Vanmiddag staat Beugelsdijk weer oog in oog met zijn oud-ploeggenoten. Al weet hij nog niet of hij in de basis staat of op de bank begint. Veel hangt af van het aantal verdedigers dat trainer Henk Fraser het veld instuurt. Als Beugelsdijk aan de bak mag tegen zijn oude club, dan is het geen primeur. Eerder speelde Sparta al een oefen- en een bekerwedstrijd tegen ADO. Die laatste werd door ADO gewonnen na strafschoppen, nadat uitgerekend doelman Luuk Koopmans met een rake kopbal een verlenging had afgedwongen. "Dat was een pijnlijk moment. Wraak nemen is een groot woord. Maar wij hebben de punten hard nodig en we kunnen heel goede zaken doen als we zondag winnen van een directe concurrent", zegt Beugelsdijk.

