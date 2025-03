Perisic getergd na nieuwe klap PSV: 'We vechten niet voor elkaar, dat maakt me boos'

Een dag voordat PSV het gaat opnemen tegen Arsenal in de achtste finales van de Champions League gaat het op de persconferentie bijna helemaal niet over de belangrijke wedstrijd. Er wordt alleen maar gesproken over het verval van PSV in de eredivisie.

Want hoe kan dat nou gebeuren? "We zijn geen team", zegt de ervaren Kroaat Ivan Perisic.

"We doen het niet goed", is de vrij makkelijk te trekken conclusie van Perisic. "We moeten meer een team zijn, dat zijn we nu niet. We vechten niet voor elkaar en dat maakt me boos. We moeten dat snel veranderen. We moeten alles gaan geven tot het einde van het seizoen, want dat is nog lang niet ten einde."

"Waarom we geen team zijn? Daar hebben we over gesproken. We creëeren genoeg kansen en scoren ook voldoende, maar zonder bal moeten we het beter doen. We moeten vechten en rennen voor elkaar."

'Zie de koppen al verschijnen'

Zijn trainer Peter Bosz wil de woorden van Persic niet ontkrachten, maar volgens de Apeldoorner is het niet zijn van een team niet hét probleem. "Ik zie de koppen boven de artikelen namelijk wel weer verschijnen: 'PSV is geen team'."