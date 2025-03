Dieuwertje Blok was meteen geliefd, maar vond dat 'eerder mazzel dan verdienste'

De gisteravond overleden Dieuwertje Blok was op televisie een bekend gezicht voor jong en oud, vooral doordat zij 23 jaar lang het gezicht was van Het Sinterklaasjournaal.

Ze begon haar loopbaan in de jaren 80 als omroepster bij de KRO en presenteerde gedurende haar carrière heel uiteenlopende programma's. De rode draad was volgens haar dat ze ervan hield mensen in contact te brengen met iets wat ze nog niet kenden. "Of dat nou mooie muziek is of een educatief programma voor kinderen."

De presentatrice viel op door haar menselijke en vriendelijke uitstraling. "Meer dan vele andere bekende gezichten van de vaderlandse televisie bezorgt zij de kijker het gevoel van de illusie van een persoonlijke ontmoeting", zei tv-producent Han Peekel over haar. "Dat komt in hoge mate door de warme wijze van communiceren en dat is in kille tijden een belangrijke verdienste."

Hilversumse hippiescene

Dieuwer Sarah Blok werd in 1957 geboren in een links academisch milieu in Nederhorst den Berg. Haar vader was de historicus Dick Blok, die directeur was van het Meertens Instituut in Amsterdam. Het personage 'Jaap Balk' in de romancyclus Het Bureau van J.J. Voskuil is op hem gebaseerd.

Blok groeide op als tweede van drie zussen in een "warm en gelukkig" gezin. Als puber had ze een drang naar onafhankelijkheid en vrijheid. Ze stortte zich in de Hilversumse hippiescene en probeerde alles uit, op het spuiten van heroïne na. "Ik heb gelogen, gestolen, gerookt en gezopen. Ik wilde het allemaal meemaken, maar ik heb wel altijd een grens gehad. Ik zou mezelf nooit ergens in verliezen."

Zelf in beeld

Ze ging na het behalen van haar mavodiploma aan de slag als fotoredacteur bij Studio, de tv-gids van de KRO. In 1980 werd ze vanwege haar prettige stem en frisse verschijning gevraagd om als omroepster de programma's van de KRO aan en af te kondigen.