Lyon-trainer Fonseca gaat over de rooie en wacht mogelijk maandenlange schorsing

Er dreigt voor Olympique Lyonnais-trainer Paulo Fonseca een maandenlange schorsing na zijn agressieve en intimiderende gedrag tegenover scheidsrechter Benoît Millot tijdens de thuiswedstrijd tegen Stade Brestois van zondag.

De extra tijd was al ingegaan en de thuisploeg leidde met 2-1, toen de VAR de arbiter attendeerde op mogelijk strafbaar hands van Lyon-speler Ainsley Maitland-Niles in het eigen strafschopgebied.

Fonseca ontstak daarop in blinde woede. Terwijl Millot de Portugees, die voor rust al geel had gekregen voor protesteren, de rode kaart toonde, zocht de coach hem op en zette, hevig schreeuwend, zijn voorhoofd bijkans tegen dat van de scheidsrechter. Stafleden en spelers van Lyon moesten eraan te pas komen om Fonseca weg te leiden en te kalmeren.

Hoewel de 51-jarige Fonseca, die eind december bij AC Milan ontslagen werd en in januari Lyon onder zijn hoede kreeg, kort na het duel zijn excuses aanbood, zal hij een forse straf tegemoet kunnen zien.

'Geschokt'

Millot, die overigens uiteindelijk besloot geen strafschop te geven, had zich zwaar geïntimideerd gevoeld, zei hij na afloop tegen sportkrant L'Équipe. "Er was volgens mij licht contact met mijn neus. Zijn houding was heel agressief. Ik was geschokt."

Ook de Franse scheidsrechtersvakbond (SAFE) kwam met een reactie en sprak van "een schrijnend, onaanvaardbaar, beschamend beeld". Om eraan toe te voegen: "Zijn onaanvaardbare gedrag tijdens de wedstrijd van zijn team tegen Brest was onbegrijpelijk."

De vakbond wees Fonseca op zijn voorbeeldrol. "De coach van Olympique Lyonnais lijkt zich niet bewust te zijn van de verantwoordelijkheden die op hem rusten. Hoe kunnen we ons dan verbazen dat er jaarlijks enkele honderden scheidsrechters in de amateurwereld worden geduwd of geslagen als de professionele wereld zich zo gedraagt?"