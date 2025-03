Visdeurbel bij Utrechtse sluis voor vijfde keer live

De visdeurbel in Utrecht is voor het vijfde jaar op rij aangezet. Via een onderwatercamera op visdeurbel.nl kunnen mensen uit de hele wereld meekijken en de sluiswachter inschakelen als er vissen wachten voor de Weerdsluis bij het centrum. De visdeurbel is bedoeld om de migratie van vissen te bevorderen.

In het voorjaar stijgt de temperatuur van het water, waardoor de vissen gaan trekken om zich voort te planten. Als mensen een vis in beeld krijgen, kunnen ze op de virtuele bel drukken. Dan krijgt de sluiswachter een seintje om de sluis te openen.

Op die manier worden de vissen die naar de Kromme Rijn willen om eitjes te leggen een handje geholpen. Met name in het vroege voorjaar, als er nog weinig boten zijn, blijft de sluis soms lange tijd dicht waardoor de vissen niet verder kunnen zwemmen. Verder geeft de visdeurbel ook inzicht in de vispopulatie van de Utrechtse gracht.

De visdeurbel lijkt elk jaar populairder te worden en trekt ook internationaal veel belangstelling. In 2021, toen het initiatief voor het eerst live ging, bezochten 440.000 mensen de website. In 2023 waren dat er iets meer dan een miljoen, vorig jaar groeide het aantal tot 2,7 miljoen.

Vissen een handje helpen

De visdeurbel is niet het enige initiatief in Nederland dat bedoeld is om de vissen een handje te helpen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht installeert momenteel een vislift naast de sluis in Vinkeveen, zodat vissen de mogelijkheid krijgen om van sloten naar open water te zwemmen.

Ook Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden helpt de vissen in het gebied, onder meer met een vislift in Lopik. En in de Afsluitdijk wordt gewerkt aan een zogeheten vismigratierivier, een speciale passage voor trekvissen.

Maar waar komen die initiatieven om de vissen te helpen eigenlijk vandaan? Stadsecoloog Mark van Heukelum, bedenker van de visdeurbel in Utrecht, denkt dat het te maken heeft met de Kaderrichtlijn Water. Dat is een Europese richtlijn uit 2000, toen de lidstaten afspraken dat in 2027 al het oppervlakte- en grondwater schoon en gezond moet zijn.

"We zien nu dat we dat bij lange na niet gaan halen", zegt hij tegen RTV Utrecht. "De aandacht ging lang naar waterveiligheid, met dijken, sluizen en waterkeringen. Daarna naar de waterkwantiteit: hoe voeren we al het water dat ons land inkomt af? Veel beken en rivieren zijn rechtgetrokken en kregen harde oevers. De waterkwaliteit is lastig op de agenda te krijgen, beslissingen zijn misschien ook wel vooruitgeschoven."

Nu begint de tijd te dringen: die Europese deadline komt in zicht. Daardoor komen de plannen en ideeën om de waterkwaliteit te verbeteren in een stroomversnelling.

En vissen zijn daarbij essentieel, zegt Van Heukelum. "Vissen zijn extreem belangrijk voor het onderwatersysteem. Ze spelen een rol in de voedselketen als jager op andere vissen en diertjes, maar vormen zelf ook belangrijk voedsel voor de watervogels waar we zo dol op zijn", legt hij uit. "In Nederland zijn vanwege de waterveiligheid veel harde obstakels voor vissen, zoals stuwen en sluizen. Om een goede populatie op te kunnen bouwen, moeten vissen zich kunnen verspreiden."