Presentatrice Dieuwertje Blok (67) overleden

Presentatrice Dieuwertje Blok is overleden. Dat meldt haar familie aan het ANP.

Het was al bekend dat ze leed aan kanker. Die leek in eerste instantie succesvol behandeld, maar kwam later toch weer terug. Dieuwertje Blok was 67 jaar.

Blok begon op televisie in de jaren 80 als omroepster bij de KRO. Ze viel in de smaak bij de kijkers in een tijd dat programma's nog een miljoenenpubliek trokken en omroepsters het uithangbord van een omroep waren. Blok werd populair met een eigen fanclub en een speciaal voor haar geschreven liedje.

Mede door die populariteit mocht ze daarna ook programma's gaan maken. Zo presenteerde ze Ontbijt TV, Middageditie, Zomertijd en op de radio Desmet live en NTR Podium.

Leukste baan van Nederland

In 2001 presenteerde ze voor het eerst het Sinterklaasjournaal. Dat vond ze de leukste baan van Nederland. Ze werd het boegbeeld van het programma, dat ze uiteindelijk 23 jaar zou presenteren.

In 2024 maakte Blok bekend dat haar neus geamputeerd moest worden vanwege huidkanker. Dat betekende dat ze het Sinterklaasjournaal niet zou presenteren. Het was de bedoeling dat ze in 2025 weer op haar plek zou zitten, maar de kanker keerde terug en in januari 2025 maakte haar werkgever, de NTR, bekend dat ze ongeneeslijk ziek was.