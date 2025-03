'Coalition of the willing' voor Oekraïne in de maak, maar wat wil die eigenlijk?

Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS), vindt het een merkwaardig voorstel. "Het roept veel vragen op, want aan het front kun je geen gevecht hebben zonder drones. Wellicht is het ingegeven door het feit dat ze nog niet in staat zijn om een bestand aan het front te monitoren." Hij denkt dat het vooral bedoeld is om luchtaanvallen op de rest van Oekraïne tegen te gaan.

Strategisch analist Patrick Bolder (HCSS) is sceptisch. "Het is een heel dun plan, dat uit paniek lijkt geboren. In een oorlog is het 't meest effectief als je de vijand achter de linies weet te raken, waar de bevoorrading vandaan komt." En dat kan het beste via de lucht.

Proefballon

Ook Europa-deskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael vindt het voorstel opmerkelijk. Hij ziet het als een proefballon "om te kijken hoe de Amerikanen en Russen hierop reageren".

"We moeten niet vergeten dat de Russen en de Amerikanen Europa buitenspel hebben gezet. Volgens mij moeten we het zien als poging om een voet tussen de deur te krijgen."

"Als je echt een voet tussen de deur wilt krijgen, moet je een troepenmacht op de been brengen", reageert Wijninga. "Als dat concreet wordt, krijg je niet alleen een voet tussen de deur, maar misschien zelfs de steun van de VS."