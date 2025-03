Nijhuis: 'Makkelijker om treuzelende keeper met een hoekschop te bestraffen'

Dan is het veel makkelijker om het onnodige oponthoud te bestraffen met een hoekschop, vertelt Nijhuis in het radioprogramma Langs de Lijn. De keepers krijgen bij de nieuwe spelregel, die per 1 juli ingaat, wel iets meer tijd ter beschikking: acht in plaats van de huidige zes seconden.

Daar loert wel weer het gevaar van voer voor discussie, want de scheidsrechters moeten zelf meetellen en dat zullen ze ongetwijfeld niet allemaal met de juiste snelheid doen. Nijhuis ziet geen probleem. "We zullen daar een modus in moeten vinden. Maar dat geldt ook voor de muur op 9,15 meter zetten. Bij de een zal het 8,75 zijn en bij de ander 9,5."

Strak toepassen

Ook de handhaving zou een heikel punt kunnen worden, maar daar heeft Nijhuis wel vertrouwen in. Met name omdat het makkelijker is om een hoekschop te geven dan een indirecte vrije trap.

"We hebben altijd aan het begin van het seizoen nieuwe afspraken, zoals nu met een gele kaart voor spelers die bij de scheidsrechter protesteren. Dat protesteren gebeurt nu ook minder, maar je ziet toch ook dat er minder streng wordt opgetreden dan we eigenlijk waren. Dus we moeten het wel strak toepassen. Maar dat is aan ons."

Het is de bedoeling dat scheidsrechters vanaf 1 juli zichtbaar gaan aftellen, zodat de keeper weet wanneer hij de bal moet loslaten. De nieuwe norm zal echter ook al tijdens het WK voor clubs in juni worden toegepast.