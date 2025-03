Twee ongelukken met vrachtwagens op A4, Ketheltunnel dicht

Op de A4 van Rotterdam richting Den Haag is vanochtend rond 09.00 uur een ongeluk gebeurd met een camper en twee vrachtwagens.

Vermoedelijk kreeg de camper motorpech in de Ketheltunnel, waarna een vrachtwagen die daarachter reed op de rem trapte. Achter dat voertuig reed een tankwagen, die niet op tijd kon remmen, waardoor de twee vrachtwagens botsten en de voorste alsnog op de camper botste.

Het ongeluk heeft veel schade veroorzaakt. Zo is de voorruit van de tankwagen gebarsten en zitten er deuken in de voertuigen. De diesel uit de tankwagen is niet gaan lekken, meldt omroep Rijnmond.

Een inzittende van de camper is naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken been en de bestuurder van een van de vrachtwagens raakte lichtgewond.

Tunnel en deel A4 dicht

De tunnel is aan beide kanten dicht en het verkeer wordt omgeleid. De politie doet onderzoek naar het ongeluk, waardoor het nog onbekend is wanneer de tunnel weer opengaat.

Op dezelfde snelweg is in de richting van Rotterdam nog een ongeluk gebeurd met een personenauto. Bij dat ongeluk botste een automobilist van achter op een vrachtwagen. De bestuurder raakte hierbij bekneld en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De A4 in de richting van Rotterdam is door het ongeluk afgesloten.