De Jong (34) in gesprek met PSV over aflopend contact: 'Hoop nog jaren door te gaan'

Aanvoerder De Jong speelt morgen met PSV tegen Arsenal in de Champions League. Ook vorig seizoen troffen de Eindhovenaren de Engelse club. Toen werd PSV in Londen met 4-0 opgerold, maar in eigen huis hield PSV het op 1-1. Ook nu kunnen er mooie dingen gebeuren, denkt De Jong, maar dan moet zijn ploeg wel het niveau halen dat het in de tweede helft tegen Juventus liet zien.

PSV onhoudbaar

Dat hoge niveau laat PSV de laatste tijd maar zelden zien in de eredivisie. De ploeg van Bosz is na de winterstop van ongenaakbare ploeg naar een zwalkende ploeg getransformeerd. Daar hebben de spelers het onderling ook veel over, geeft De Jong toe. Waar het aan ligt? "Het is een beetje ongrijpbaar. Als wij het zouden weten, dan hadden we het wel sneller opgelost. Persoonlijk denk ik dat je elke wedstrijd in moet gaan met het gevoel: dit is een Champions League-finale. Van de eerste tot de laatste minuut, hoe de wedstrijd ook verloopt."

Het probleem is vooral mentaal, denkt De Jong. "Als wij echt gas geven met elkaar, dan zijn we soms onhoudbaar. Maar het gaat er ook om, hoe voetbal je met elkaar? Soms was dat ook wat minder."